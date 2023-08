Velika novost v Celju: nič več plačevanja parkirnine s kovanci SiOL.net V Celju so danes zagnali platformo Centralka, ki prek aplikacije za pametne telefone ali kartice omogoča preprostejše in hitrejše brezgotovinsko plačevanje parkirnin, voženj z mestnim potniškim prometom Celebus in uporabe sistema javne rabe koles KolesCE. Aplikacija sicer ne nadomešča nobenega od obstoječih sistemov mobilnosti v Celju, temveč je po besedah predstavnikov celjske občine namenjena zgolj izboljšanju kakovosti in dostopa do njih, prav tako pa ne ukinja plačevanja z gotovino.

Sorodno



Omenjeni Celje

Evropska unija

iPhone

SiOL

Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Janković

Kristjan Čeh