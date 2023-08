NIJZ z nasveti za preprečevanje razvoja plesni v prostoru Demokracija Piše: C. R., STA Na NIJZ so v luči poplav, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo, pripravili nasvete za preprečevanje razvoja plesni v prostoru. Med drugim navajajo dosledno zračenje ter redno vzdrževanje naprav za prezračevanje in klimatizacijo stavb. Ob čiščenju plesnivih območij pa opozarjajo na zaščitne ukrepe, kot je uporaba maske in rokavic. Iz notranjih prostorov je sicer nemogoče

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Janković

Kristjan Čeh