Med ukrepi vlade za pomoč prizadetim v poplavah se omenjajo tudi solidarnostne sobote, pri čemer bi podjetja, ki bi se zanje odločila, zaslužek sobotnega dela namenila v sklad za obnovo. Marku Lotriču, predsedniku Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov, se zdi predlog preveč nedodelan in nedomišljen, da bi se ga lahko izvedlo, in bodo vladi predlagali drugačne rešitve.