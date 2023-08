Kaj o ideji obdavčitve izrednih dobičkov bank menita ekonomista? SiOL.net Vlada z bankami in zavarovalnicami išče odgovore na vprašanja o finančni konstrukciji ukrepov za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi. Med drugim preigrava idejo o obdavčitvi izrednih dobičkov bank. Ekonomist Igor Masten meni, da gre za populističen ukrep, nekdanji guverner Banke Slovenije France Arhar pa ob tem politiki svetuje veliko previdnosti in razumnosti.

Sorodno