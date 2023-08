Danes bo sončno, popoldne so predvsem v severni polovici Slovenije možne posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 °C. Prve nevihte lahko po opozorilih vremenoslovcev sprva nastanejo v Avstriji in nad hribi severne Slovenije, kasneje pa se bo nevihtno dogajanje širilo tudi drugam, zapišejo na 24ur.com. Jutri bo sončno. Zvečer na severoz ...