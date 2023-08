Prigožinovo letalo v preteklosti letelo v floti slovenskega podjetja 24ur.com Prigožinovo zasebno letalo Embraer Legacy 600, ki je strmoglavilo v regiji Tver, je med 2007 in 2015 uporabljal tudi nekdanji slovenski letalski prevoznik Linxair. To podjetje je imelo v tistem času sklenjene pogodbe tudi z naročniki iz javnega sektorja. Med drugim so se s strmoglavljenim letalom nekoč prevažali predstavniki slovenske vlade, predsednik republike in podjetniki. Od leta 2020 pa je ...

