Kakšna usoda čaka Wagner po smrti vodje? 'Posel se mora nadaljevati' 24ur.com Po strmoglavljenju letala z Jevgenijem Prigožinom na krovu se postavlja vprašanje, kakšna usoda čaka skupino Wagner. Ruski plačanci izvajajo številne operacije v afriških državah in na Bližnjem vzhodu, ponekod nadzorujejo tudi rudnike zlata in naftna polja. Kdo bo prevzel njihove posle in ali smrt Prigožina pomeni konec za Wagner?

