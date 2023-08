Ob 22.29 je v naselju Sveti Jurij ob Ščavnici zagorelo okoli 30 kvadratnih metrov ostrešja poslovnega objekta, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Sveti Jurij ob Ščavnici so pojasnili, da so se jim ob 22:26 oglasili pozivniki za požar na Piceriji Karlo. “Požar smo skupaj s PGD Stara Gora in PGD Dragotinci hitro omejili in pogasili. Naše društvo je izvedlo še gasilsko stražo in s termo kamero večkrat preverjalo stanje na požarišču,” so ob tem zapisali gasilci.