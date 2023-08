Ob 10.21 se je pri delu z motorno žago poškodoval občan v kraju Vrbje, občina Žalec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Vrbje so do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč. Reševalci NMP so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Celje, še navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.