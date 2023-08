Hrvaško pesti vročinski val : Morje ‘vre’, v njem ne boste našli osvežitve – Sever Italije prizadelo silovito neurje, Arso pa za ponedeljek zaradi neurij izdal oranžno opozorilo za vso državo topnews.si Lombardijo na severu Italije je danes prizadelo silovito neurje z močnimi padavinami, vetrom in strelami. Gre za del ciklona, ki se pomika proti jugu države in naj bi že zvečer prinesel številne vremenske nevšečnosti tudi v drugih italijanskih deželah. Razmere so bile najhujše na območju med kraji Monza, Seregno in Rho na širšem območju Milana, […]...

