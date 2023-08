Pozor, za severni del države danes izdan celo rdeči alarm! Demokracija Piše: STA, C. R. Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del države zaradi pričakovanih nalivov izdala najvišje, rdeče opozorilo. Možne so izdatne padavine in poplave večjih razsežnosti. Verjetni so tudi zemeljski plazovi, izhaja s spletne strani Arsa. Za Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo je zemljevid obarvan rdeče že za dopoldne, za Štajersko, Koroško in Prekmurje pa popoldne. Ostali deli Sl

