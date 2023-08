Arso je za ponedeljek zaradi nevarnosti neurij izdal oranžno opozorilo za vso državo. Glavnina padavin bo namreč padla v razmeroma kratkem času, kar lahko povzroči hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje in proženje zemeljskih plazov predvsem na območjih, ki so jih poplave prizadele že v začetku avgusta. V ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo c ...