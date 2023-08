Riera: Vsi igralci so bili mrtvi, taktično in tehnično je bila to katastrofa RTV Slovenija Albert Riera je s Celjem odnesel tri točke iz Stožic, a nikakor ni bil zadovoljen z igro. "Glede na potencial ekip, smo spremljali tekmo na ravni tretje lige. Nismo sveži! Če je tako, ne moremo ponuditi šova," je ostre puščice znova usmeril proti NZS-ju.

