Vračata se Riera in Kvesić, VAR Mariboru dal in vzel SiOL.net Vrhunec šestega kroga prve slovenske nogometne lige bo dvoboj med Olimpijo in Celjem (17.30), na katerem se bo Albert Riera prvič v Stožicah pomeril proti nekdanjim varovancem, Mario Kvesić pa proti nekdanjim soigralcem. Kot prva sta se že v petek v boj za točke podala Aluminij in Mura (0:1). Prva sobotna tekma Koper – Rogaška je bila odpovedana, saj gostje v kadru niso imeli dovolj (osem) doma vzgojenih igralcev. Vedno razburljiv obračun Maribora in Domžal se je v soboto končal z 1:1, precej dela so imeli tudi sodniki (dvakrat je posredoval VAR).

