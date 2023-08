V živo: Mura mora zmagati in zadeva 17-letni talent Sportal Vrhunec šestega kroga prve slovenske nogometne lige predstavlja nedeljski derbi med Olimpijo in Celjem, na katerem se bo Albert Riera prvič pomeril proti nekdanjim varovancem, Mario Kvesić pa nekdanjim soigralcem. Kot prva sta se v boj za točke podala Aluminij in Mura (petek 20.15). Koper in Maribor pa imata v soboto priložnost, da se povzpneta na najvišjo stopničko.

