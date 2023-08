Šolarji se kmalu vračajo na ceste. "Pomembno se je zavedati, da se otroci učijo z zgledom." RTV Slovenija Otroci se kmalu vračajo v šolske poti in s tem na ceste. V ta namen so policisti skupaj z otroki vrtca Pedenjped iz Bršljina prikazali, kako je treba varno prečkati cesto in se gibati po šolskih in drugih poteh.

