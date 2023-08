Tako visoki so stroški potrebščin za šolske otroke Maribor24.si Začetek šolskega leta za marsikatero družino s šoloobveznim otrokom predstavlja veliko finančno breme. Po podatkih Mladinske knjige morajo starši za potrebščine za prvošolca odšteti okoli 60 evrov brez šolske torbe, za devetošolca ti stroški lahko dosežejo 150 evrov. Družinam, ki bremena ne zmorejo, pomagajo tudi dobrodelne organizacije. Takšni so povprečni stroški “Vsa gradiva, tako učbeniki in d ...

