Učenci tudi v župnišču Dnevnik Učenci Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem in njihovi starši so si oddahnili. Ob sanaciji šolskih prostorov, ki so jih prizadele poplave, je vodstvo šole začasno rešitev za izvajanje pouka našlo še na treh nadomestnih lokacijah,...

Sorodno























































































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Dragić

Kaja Juvan