FOTO: Zaradi napake na električni napeljavi v Poljčanah zagoreli lopa in hiša Maribor24.si V ponedeljek opoldne je zagorelo pri stanovanjski hiši pri Poljčanah. Policisti so ugotovili, da je najverjetnejši vzrok požara napaka na električni napeljavi v vrtni lopi, požar pa se je nato razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Kriminalisti so tujo krivdo izključili, gmotna škoda pa znaša okoli 50.000 evrov. V požaru nihče ni bil telesno poškodovan in nihče ni potreboval zdravniške pomoči, so ...

