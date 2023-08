FOTO: Po današnjem deževju nekaj težav na Koroškem in Štajerskem Lokalec.si Po začetku deževja nekaj pred 16. uro je največ težav na Koroškem začela povzročati meteorna voda, ki zaliva hiše in kleti, je za STA povedala vodja regijskega centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Slovenj Gradec Nada Jeseničnik Krajnc. Deževje je popoldne zajelo tudi Podravje, kjer je meteorna voda poplavila več kleti. Gasilci so največ dela na Koroškem imeli z odmaševanjem jaškov, ...

Sorodno