Na predsedniškem panelu blejskega strateškega foruma so se danes posvetili globalnim izzivom s perspektive mladih. Beseda je tekla predvsem o razlogih za odhod mladih iz držav Zahodnega Balkana. Gostje so med drugim izpostavili, da se mladi proti zahodu odpravijo z željo po boljši izobrazbi, več kariernih priložnostih, stran od nepotizma, korupcije in populizma. Včasih je odločitev za odhod v tuj ...