Medvedjev prvo nalogo opravil v uri in 17 minutah Sportal Drugi dan teniškega OP ZDA v New Yorku bo na igrišče stopil Carlos Alcaraz, prvi nosilec turnirja in tudi eden glavnih favoritov za zmago na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam. V vsega uri in 17 minutah je prvo nalogo opravil tretji nosilec Daniil Medvedjev, Attilo Balazsa je premagal s 6:1, 6:1, 6:0. Dobri dve uri in tri nize pa je za napredovanje igral Alexander Zverev.

