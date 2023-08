Kitajec Zhang z zmago nad Ruudom spisal zgodovino #video Sportal Kitajski teniški igralec Zhang Zhizhen je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poskrbel za veliko presenečenje in z njim spisal zgodovino. V drugem krogu je po petih nizih premagal petega nosilca Norvežana Casperja Ruuda in postal prvi Kitajec, ki je ugnal enega izmed petih najboljših igralcev na svetovni lestvici.

