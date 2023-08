Švicarju v New Yorku uspelo nekaj, kar ni še nobenemu po letu 1992 SiOL.net Nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v tenisu Švicar Stan Wawrinka je v starosti 38 let v torek postal najstarejši moški, ki je dobil dvoboj na turnirju za veliki slam v New Yorku po Američanu Jimmyju Connorsu, ki je star 40 let zmagal v dvoboju leta 1992, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V New Yorku je do okroglega jubileja prišel tudi Škot Anddy Murray.

