V sredo, na dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, in v soboto, 11. novembra, ko praznujemo martinovo, bo uporaba medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov brezplačna, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Avtobusni prevozniki bodo ta dva dneva potnikom izdali enkratno vozovnico s ceno nič evrov, medtem ko imetniki terminskih vozovnic ob vstopu ...