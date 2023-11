V večernih urah seizmografi zaznali potres v Sloveniji Maribor24.si V petek, 3. novembra 2023, ob 22.41 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Bovca, 80 km severozahodno od Ljubljane, poroča Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Bovec in Kobarid. na Uradu za seizmologijo ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po ev ...

