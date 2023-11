Danes Slovenijo stresla dva potresa Maribor24.si V nedeljo, 5. novembra 2023, ob 14.01 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Bovca, 75 km severozahodno od Ljubljane. Ob 14.06 so na istem območju zabeležili še potres magnitude 1,5. Potresa ob 14.01 in 14.06 magnitude 1,5 v bližini Bovca. Več na https://t.co/Pv87WxREPQ Ste čutili potres? Izpolnite https://t.co/QZJhOuiYUH — ARSO potresi (@ARSO ...

