V Ljubljani ukradli BMW X5 tujih registrskih oznak Nova24TV V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1.450 klicev. Med 565 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 120 prometnih nesreč, 49 kršitev javnega reda in miru, ter 89 kaznivih dejanj. V 113 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v 6 nesrečah so bili udeleženci lažje poškodovani, v 1 prometni nesreči pa je izgubila življenje ena oseba. ...

