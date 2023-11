Nepridipravi iz trgovine odtujili artikle in oskrunili grob Vestnik V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali šest prometnih nesreč, v katerih je nastala samo materialna škoda, pet kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, štiri primere povoženja divjadi ter dve poškodbi vozil na parkirnem prostoru.





Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Uroš Zorman

Bojana Beović