Prvi poraz Dallasa na uvodu v 'pokalni' del sezone 24ur.com Košarkarji Dallas Mavericksov so na peti tekmi nove sezone lige NBA doživeli prvi poraz. Na obračunu, ki je obenem štel tudi kot del novoustanovljenega pokalnega tekmovanja, so bili s 125:114 boljši Denver Nuggetsi. Luka Dončić se je zelo približal trojnemu dvojčku, dosegel je 34 točk, 10 skokov in 8 asistenc. Pri aktualnih prvakih je znova blestel Nikola Jokić (33 točk, 14 skokov, 9 asistenc)....

