Dončić prevzel krivdo za prvi poraz in izpostavil napredek ekipe 24ur.com Košarkarji Dallasa so po odličnem začetku nove sezone, ko so nanizali štiri zaporedne zmage, doživeli prvi poraz. V Denverju so bili na krilih Nikole Jokića boljši domači (125:114). Čeprav sta mu do novega trojnega dvojčka zmanjkali le dve podaji, Luka Dončić s svojo predstavo ni bil zadovoljen. Kljub porazu pa je po tekmi izpostavil, da je v primerjavi s prejšnjo sezono viden napredek ekipe....

