Dosegla in precej burno nas bo prešla nova vremenska fronta Maribor24.si Na Meteoinfo Slovenija napovedujejo, da nas bo ponoči od zahoda dosegla in precej burno prešla še ena vremenska fronta. Njen prehod bodo pospremili močnejši nalivi in sunki vetra, ponekod lahko tudi zagrmi. Dobra novica je, da se bo fronta razmeroma hitro pomikala proti vzhodu, zato bo predvsem na severozahodu Slovenije količina padavin občutno manjša kot ob preteklih poslabšanjih. Pri nas predvid ...

Sorodno





































































































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Jan Zobec

Zoran Janković