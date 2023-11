Sneg pobelil Krvavec, Vršič in Vogel, v nedeljo prihaja še ena vremenska fronta 24ur.com Po burni noči je bil petek mirnejši. Težave so zaradi visokega vodostaja Drave nastajale le na severovzhodu države. Po obilnem deževju pa je višje lege obiskala še zima. Meja sneženja se je namreč na skrajnem severozahodu Slovenije spustila do nadmorske višine 1000 metrov. Sobota bo, kot je dejal dežurni meteorolog z agencije za okolje Branko Gregorčič, mirna, v noči na nedeljo pa nas čaka še ena...

