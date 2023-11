Del Slovenije so že zajeli nalivi in sunki vetra, reke so se začele razlivati. Od jutra je v severozahodni Sloveniji že padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, padavine se bodo tam še okrepile. Krepi se tudi veter, na oceanografski boji sunki presegajo hitrost 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa so že presegli 100 kilometrov na uro. Reke na Gorenjskem in v Posočju so začele močno na ...