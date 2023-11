Na Goriškem Vrhu v občini Dravograd je v soboto popoldne oseba zdrsnila po pobočju 300 metrov v globino. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dravograd so jo oživljali do prihoda reševalcev, vendar neuspešno, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Gorski reševalci in gasilci so preminulo osebo z vrvno tehniko izvlekli in jo predali pogrebni službi.