Vremenska ujma je neusmiljeno opustošila Piran in za seboj pustila pravo razdejanje. Po poročanju lokalnega medija so visoki valovi so neusmiljeno tolkli ob obalo, prenašali skalnate bloke na pot vzdolž Prešernovega nabrežja ter premaknili tudi kamnit kip morske deklice, na ulicah pa so pristali prebivalci morja. Glede na to, da je Piran med slovenskimi obmorskimi mesti najbolj izpostavljen poplav ...