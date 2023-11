V Piranu je močan veter v petek povzročil velike valove, ki so uničili precej lokalov v prvi vrsti ob morju, razdejalo je skalnat valobran in skale nametalo na cesto. Domačini, ki so sicer navajeni visoke plime in posledično poplavljenih ulic, pa tako uničujočih valov, kot so jih videli v petek, ne pomnijo.