V Piranu je močan veter povzročil velike valove, ki so uničili precej lokalov v prvi vrsti ob morju, razdejalo je skalnat valobran in skale nametalo na cesto. “Jaz sem domačin, Pirančan in lahko rečem, da takih valov skorajda ne pomnim, da bi naredili toliko škode,” je dejal Peter Ventin iz Gasilske brigade Koper. Včeraj nekaj po 10. uri je namreč v Piranu zapihal močan veter, zaradi katerega so ...