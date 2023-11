V Jeruzalemu ubili 16-letnega Palestinca, ko se je spravil na izraelsko vojakinjo Maribor24.si Palestinski najstnik je danes na policijski postaji v vzhodnem Jeruzalemu z nožem hudo ranil 20-letno pripadnico izraelskih varnostnih sil, je sporočila izraelska policija in dodala, da je napadalec lažje ranil tudi njenega 20-letnega kolega. Policija je 16-letnega napadalca ustrelila in ubila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nevtralizirali so ga s streljanjem “Z nožem oborožen terorist je ...

Sorodno





































Omenjeni Izrael

Palestina

teroristi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boštjan Šefic

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon