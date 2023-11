Izraelska vojska prodrla do morja in območje Gaze razdelila na dva dela 24ur.com Izraelska vojska je območje Gaze razdelila na dva dela. Kot je v nedeljo zvečer v Tel Avivu dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, so izraelske sile popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja, tako da zdaj obstajata severna in južna Gaza. Območje Gaze je sicer znova ostalo brez internetnih in telefonskih povezav, palestinski Rdeči polmesec pa je sporočil, da je izgubil ...

Sorodno