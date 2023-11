Izraelska vojska je območje Gaze razdelila na dva dela, tako da zdaj obstajata severna in južna Gaza, medtem ko se palestinska enklava sooča s tretjim izpadom komunikacije zaradi vojne topnews.si Izraelska vojska je območje Gaze razdelila na dva dela. Kot je drevi v Tel Avivu dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, so izraelske sile popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja, tako da zdaj obstajata severna in južna Gaza. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Hagari dejal, da so izraelske enote dosegle […]...

