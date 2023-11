Poslanka Anja Bah Žibert: Če se vlada ne zaveda, da je potrebno zaščititi državljane, potem je zadnji čas, da zapusti Gregorčičevo Demokracija Piše: C. R. Poslanka Anja Bah Žibert je na današnji novinarski konferenci spregovorila o razlogih za zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali Predlog priporočil Vladi RS za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja ter krepitev varnosti in premoženja državljank in državljanov Republike Slovenije. Kot je poudarila poslanka Bah Ži ...

