Sodnik je za Maročana, osumljena kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, odredil pripor Lokalec.si Državljana Maroka, ki ju policija obravnava zaradi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, so včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanju odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kriminalisti še nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Spomnimo, da so ljubljanski policisti bili v sredo zjutraj obveščeni o sumu storitve kazn ...

