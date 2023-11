Po tem, ko je v javnosti odmevala novica o posilstvu ženske v Ljubljani (Tabor), so o tem pisali tudi osrednji mediji. Kar je zmotilo številne, je bil njihov način poročanja: namesto “posilstva” so namreč uporabili izraz, ki pomeni nekaj povsem drugega. Ne le, da slovenska javnost v dani situaciji marsičesa ni izvedela, ker mediji igrajo vladne zaščitnike in s tem prikrivajo njeno nekompetentnost ...