Matej Tonin opozarja na zbliževanje med SDS in Gibanjem Svoboda Svet 24 Potem ko je Valentin Hajdinjak zapustil mesto predsednika Darsa, je postalo jasno, da so se razmere med slovenskimi strankami spremenile. Kaj to pomeni za nekatere ključne spremembe, ki jih načrtuje vlada?





Sorodno