Dončić jasen: Veliko ljudi je govorilo, da nisem pripravljen, a ... Sportal "Prepričan sem, da se lahko izboljšam in napredujem še v prav vseh aspektih igre," je po šesti zmagi Dallasa v sezoni v svojem slogu redkobesedno na vprašanje, kako je lahko v svoji igri še boljši odgovoril Luka Dončić. Ta je z Mavs s 117:102 slavil na gostovanju pri Orlando Magic in na sedmi tekmi sezone še šestič prišel do polnega izkupička, z 29 točkami pa je bil tudi prvi strelec srečanja in z...

