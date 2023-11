Danes bo pretežno jasno, po kotlinah v notranjosti bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 8 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.