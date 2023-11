To so kmetijske organizacije predlagale Pirc Musarjevi in Golobu SiOL.net Kmetijske organizacije, predstavnice čebelarjev, kmetov in njihovih zadrug, so predsednici države Nataši Pirc Musar in premierju Robertu Golobu podale pisno pobudo glede obratov javne prehrane, v katerih se prehranjujejo ranljive skupine prebivalcev (otroci in mladostniki, bolniki, starejši). Predlagajo, da se zakonski uredi spremljanje sledljivosti porekla kmetijskih pridelkov in živil, ki se uporabljajo pri pripravi obrokov.

