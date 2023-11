Mandarine, ki so se prodajale pri znanem trgovcu, vsebovale preveč pesticidov Maribor24.si Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja poostren nadzor nad ostanki pesticidov v mandarinah. V dveh vzorcih mandarin iz Hrvaške so bile ugotovljene presežene vrednosti aktivnih snovi pesticidov. Oba vzorca sta ocenjena kot varna za potrošnika. Prve mandarine so bile v prodaji v trgovinah Spar in Interspar V prvem vzorčenem živilu je ugotovljena presežena vrednost aktivne sno ...

