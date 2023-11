Kako je glede zastrupitev s pijačo v Sloveniji? Lokalec.si V Sloveniji zaenkrat ni zabeleženih primerov zastrupitve z gazirano pijačo, o čemer so v preteklih dneh poročali na Hrvaškem. Inšpekcija je po besedah vodje sektorja za nadzor hrane Najde Škrk v kontaktu s hrvaškimi organi in podjetjem Coca-Cola Hrvatska, od katerih v najkrajšem času pričakuje podatek, če je umik potreben tudi v Sloveniji. O tem, da na Hrvaškem umikajo določeno pijačo, so bili v ...

